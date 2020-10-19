Paşinyan'dan 'savaş' açıklaması: Artık çatışmalar teorik olarak durdurulabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmaların Dağlık Karabağ'ın statüsü için yapıldığını belirterek artık çatışmaların ancak teorik olarak durdurulabileceğini söyledi.

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Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmaların resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın statüsü için yaşandığı belirterek, müzakerelerde Ermeniler için kabul edilebilir statünün elde edilmesinin imkansız olduğunu ve bu nedenle artık çatışmaların ancak teorik olarak durdurulabileceğini ifade etti.

"2011'deki Kazan zirvesinde yitirildi"

"Ermenistan, toprakları verseydi ve gelecekte statünün düzeltilmesine yönelik bir mekanizma bulunmaması koşuluyla Karabağ'ın statüsünün belirsiz süreliğine, belirsiz olmasına onay verseydi, çatışmalardan kaçınabilirdi" diyen Paşinyan, şöyle devam etti: Karabağ için kabul edilebilir veya herhangi bir statü elde etme imkanı kullanılamadı. Buna yönelik son şans, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan, bölgedeki çözümün temel ilkeleri üzerinde mutabakat sağlanmadan sona eren 2011'deki Kazan zirvesinde yitirildi.

"Savaş, Karabağ'ın statüsü konusuna çözüm getirebilir mi?"

"Savaş, Karabağ'ın statüsü konusuna çözüm getirebilir mi?" sorusunu da soran Paşinyan, "Evet, savaşta başarı elde edilebilirse. Savaşta başarı sağlayabilir miyiz? Evet, eğer ulusal potansiyelimizi bu amaç etrafında birleştirebilirsek ve bu yönde samimiyetle ve fedakarca ilerleyebilirsek" yanıtını verdi.