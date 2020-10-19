Son ETA lideri kurbanlardan özür dileyip tavsiyede bulundu

Josu Urrutikoetxea isimli son ETA lideri, kendisini değişmiş bir adam olarak sunarken, kurbanlarla yakınlarından özür diledi ve diğer ayrılıkçı örgütlere şiddete başvurmamaları tavsiyesinde bulundu.

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İspanya ve Fransa'daki Bask bölgelerinin bağımsızlığı için savaşan Bask Yurdu ve Özgürlüğü anlamındaki Euskadi Ta Askatasuna (ETA) örgütünün bilinen son lideri olup 2013'te İspanya hükümetiyle gizli görüşmelerini yürüten ve kendini fesih sürecini yöneten Josu Urrutikoetxea, bugün Paris'te terör suçlamalarından mahkeme karşısına çıkması öncesi AP'ye konuştu.

İspanya'da yaklaşık 850 can alan silahlı mücadele kapsamında uzun yıllar hapis yatan ve son olarak kanserle mücadele eden 69 yaşındaki Urrutikoetxea, müebbet hapisle sonuçlanabilecek yeni terör davasını, ETA'nın fişi çekmesindeki rolünden ötürü, 'saçma' diye niteledi.

Polis kayıtlarında Josu Ternera ismiyle yer alan son ETA lideri, kendisini değişmiş bir adam olarak sunarken, kurbanlarla yakınlarından özür diledi ve diğer ayrılıkçı örgütlere şiddete başvurmamaları tavsiyesinde bulundu.

"Elbette, onaramayacağımız bir şey için özürlerimi sunuyorum"

Bağımsız devlet kurma uğruna verdikleri onarılmaz zararlardan üzüntü duyduğunu ifade eden Ternera, "ETA kurbanlarının ailelerinden özür diler misiniz" sorusuna "Elbette, onaramayacağımız bir şey için özürlerimi sunuyorum" yanıtını verdi.

Silahlı ayrılıkçı Bask örgütünün lideri, diğer yandan Bask özgürlük hareketinin kökü General Franco'nun askeri diktatörlüğüne dayanan kültürel baskının yarattığı kara delikten çok çektiğini dile getirdi.

Geçen yıl Fransa'da gözaltına alınmasına rağmen terörist olarak anılmamak için kampanya yürüten ve kendini tövbekar ve yaşlı bir barış yapıcı olarak sunan Urrutikoetxea, Kovid-19'a yakalanma riski nedeniyle temmuzda şartlı tahliye edildi.

Paris'te bir arkadaşıyla kalan ve ilk üniversite diplomasını almaya çalışan son ETA liderinin elektronik kelepçeyle günde bir kaç saat dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Pek çok ülkeden 250'den fazla entelektüel cumartesi günü yayımladıkları dilekçede, Fransa ve İspanya'ya Urrutikoetxea hakkındaki soruşturma ve yargı süreçlerinin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Dilekçede Urrutikoetxea'nın yargılanmasının, tüm müzakerecileri suçlu haline getirmek anlamına geldiği ve dünyada halihazırda süren, gelecekte başlayabilecek tüm barış süreçlerine gölge düşürdüğü iddia edildi.

Ancak ETA mağdurları ve yakınlarının çoğu, Urrutikoetxea'yı affetmeye yanaşmazken, yargı sürecinin devamını istiyor.