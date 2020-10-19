AB'den Instagram'a soruşturma: Çocuklara ait veriler nasıl korunuyor? sorusu araştırılacak

İRLANDA Veri Koruma Kurumu (DPC), 18 yaş altı çocukların verileri korunup korunmadığına dair sosyal medya platformu Instagram'a soruşturma açtı.

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Avrupa Birliği'ndeki ana veri gizliliği düzenleyicisi İrlanda Veri Koruma Kurumu (DPC), Instagram'ın çocukların kişisel verilerinin kullanmasıyla ilgili platform hakkında iki ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalar, Instagram'ın işletme hesaplarındaki iletişim bilgilerini, uygulamaya giren herkese göstermesine yönelik şikayetlerle başladı.

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, Reuters'a e-postayla gönderdiği açıklamada, DPC'nin şikayetler üzerine, çocukların kişisel verilerinin Instagram'da işlenmesine ilişkin potansiyel endişeleri tespit ettiğini söyledi.

İki soruşturmada bu iki esasa bakılıyor

Kuruluş, şu anda Instagram'ın çocukların kişisel verilerini işlemek için yasal hakkı olup olmadığını ve Instargram'da çocuklar için yeterli derecede koruma ve kısıtlama bulunup bulunmadığını inceliyor. İkinci soruşturma kapsamında ise Instagram'daki profil ve hesap ayarlarında AB Genel Veri Koruma Kuralları'na (GDPR) uyup uymadığına bakılıyor.

'e-posta adresleri ve telefon numaraları halka açık halde'

Soruşturmaları duyuran ilk gazete Telegraph, Instagram'ın 18 yaş altı kullanıcıların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını halka açık hale getirdiğini yazdı. Habere göre, soruşturmalar ABD'li veri uzmanı David Stier'in şikayeti üzerine başladı.

DPC, 2018'de yürürlüğe giren AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) uyarınca başlıca AB denetleme ve düzenleme kurumu konumuna getirilmişti. Bireylerin internetteki mahremiyet haklarını korumaktan sorumlu olan kurum, kural ihlali yapanlara büyük para cezaları verme yetkisine sahip.

"18 yaşının altındaki en az 60 milyon kullanıcıya verildi"

Instagram'da hesap açabilmek için en az 13 yaşında olmak gerekiyor. BBC'nin haberine göre, Şubat 2019'da veri uzmanı David Stier, dünya genelindeki 200 bin Instagram kullanıcısının profillerini analiz etti. Stier, bir yıldan uzun bir sürede, 18 yaşının altındaki en az 60 milyon kullanıcıya, profillerini kolayca işletme hesabına çevirme seçeneği verildiğini söyledi.

Instagram işletme hesaplarında, kullanıcıların telefon numaralarını ve adreslerini kamuya açık hale getirmeleri gerekiyor, bu da çok sayıda kullanıcının kişisel bilgilerinin, diğer Instagram kullanılıcılarına görünür olması anlamına geliyor.