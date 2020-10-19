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Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı. 

160 dolar bağışta bulundu
Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

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