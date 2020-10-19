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Liverpool Ozan Kabak'ı gözüne kestirdi

Premier Lig ekibi Liverpool, Virgil Van Dijk'ın yerini Ozan Kabak ile doldurmayı planlıyor.

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Everton maçında sakatlanarak sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın şanssız sakatlığı sonrası transferde rotasını yeniden Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak'a kırmaya hazırlanıyor.

Alman teknik adam Jürgen Kloop, Virgil van Dijk'ın yokluğunda savunmaya Ozan Kabak'ı monte etmenin planlarını yaparken Türk oyuncunun transferi için talimat vereceği öğrenildi.

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