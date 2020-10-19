19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek tarafından öldürüldü

İSTANBUL Esenler’de 18 yaşındaki Mehmet Ali Akış isimli erkek, kendisini reddeden 19 yaşındaki Hazal Tektaş ile tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla önce genç kıza, daha sonra kendi kafasına ateş etti.

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18 Ekim, saat 00:15 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Silah ile kafasına ateş eden erkek, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Mehmet Ali Akış ve Hazal Tektaş isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal Tektaş isimli genç kadın, arkasından gelen Mehmet Ali Akış tarafından silahla vuruldu. Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kadını gören Mehmet Ali Akış daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti.

İkisi de hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T’yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede bir süre tedavi altında kalan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Daha önce, genç kadını kaçırmaya çalıştı"

Sabah gazetesi, Hazal Tektaş'ın arkadaşlarıyla görüştü. Buna göre, Mehmet Ali Akış'ın, daha önce de genç kadını kaçırmaya çalıştığı ifade edildi. Hazal'ın Esenler ilçesinde yaşadığı belirtildi. İddiaya göre Mehmet Ali Akış'ın, Tektaş'ı sürekli takip ettiği, tehditler savurduğu ve silah zoruyla taciz ettiği ifade edildi.