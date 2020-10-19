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HABER /  POLİTİKA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu halen kritik

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu halen kritik' açıklaması yaptı.

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Adeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı vurgulandı. "Başkan Muhittin  Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" ifadesine yer verildi.

43 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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