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Arsene Wenger'den Mesut Özil çıkışı: Bu yaşta oynamaması çok yazık

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Arsene Wenger, Mesut Özil ve Türk futbolu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

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Arsenal'i 22 yıl çalıştıran Londra ekibin eski teknik direktörü Arsene Wenger, açıklamalarda bulundu. NTV'ye ifadelerde bulunan Arsene Wenger, takıma transfer ettiği Mesut Özil'in forma şansı bulamaması hakkında konuşarak "Mesut Özil çok değerli bir futbolcu. Şu anda 32 yaşında. Onun gibi büyük bir futbolcunun bu yaşta oynamaması çok yazık." dedi. 

Türk futbolu hakkında görüşlerini aktaran ve halkımızdan övgüyle bahseden Wenger, "Türk futbolu uzun süren aranın ardından yeniden kendine geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ve Uluslar Ligi'nde ilginç sonuçlar elde ediyorlar. Fransa'yı yendiler. Yeniden canlandıklarını düşünüyorum. Avrupa kupalarında defalarca Türkiye'de oynama şansım oldu. Türk halkının olağanüstü bir futbol tutkusu var" dedi.

Wenger, Özil hakkında, "Çalışmaya devam etmeli ve teknik direktörü Mikel Arteta'nın kararlarını kabullenmeli. Umarım özgüvenini kaybetmez" dedi.

Pandemi sürecinin futbola etkilerinden bahseden Wenger, "Futbol yıllık 45 milyar doları bulan cirosundan 15 milyar dolar kaybedecek. Finansman sorununu çözebilecek tek unsur futbolcular. Çünkü kulüplerin giderlerinin %60'ını maaşlar oluşturuyor. FIFA olarak virüsün en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunları gibi dev organizasyonların bütçeleri sürekli sorgulanacak" açıklamasını yaptı.

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