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Ermenistan Azerbaycan kenti Terter'de fabrika vurdu! İşte son Karabağ haritası

Ateşkes anlaşmasını hiçe sayan Ermenistan, Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef aldı. Bölgede bulunan bir çok Türk gazeteci de Ermenistan saldırısı sırasında zor anlar yaşadı. Azerbaycan ise Ermenistan'ın petrol boru hattını da füze attığını duyurdu.

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Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor.  Ermenistan ordusunun Terter’in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. DHA’ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. 

Patlama da meydana geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Bölgeden TV ekipleri canlı yayın yaptığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

PETROL BORU HATTINI HEDEF ALDILAR

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan boru hatlarını da hedef aldı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Bakü-Novorossiysk petrol boru hattını füzelerle hedef aldığını ancak saldırının Azerbaycan ordusunun hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Yalan hakkında yoruma gerek yok" sözleriyle iddiaları reddetti.

Karabağ'da son durum haritası
Azerbaycan ordusu bugün 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı. 23 Eylül'den bu yana kurtarılan yerleşim yeri sayısı 73'e yükseldi. Aşağıdaki haritada yeşil olarak gösterilen yerler Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeler... 

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