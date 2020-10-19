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Okan Buruk: Ülke puanı için üzerimizde büyük sorumluluk var

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında oynanacak olan Leipzig karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

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Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

Karşılaşmadan önce basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Başakşehir olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yarın çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Kadro olarak, teknik ekip olarak belki de dünyadaki en genç ekiplerden biri Leipzig" dedi.

"Ülke puanı için geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz" diyen Buruk, "Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük. Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü" ifadelerini kullandı.

Rakip teknik adamdan da övgüyle bahseden Buruk, "Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ama herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Nagelsmann dünyadaki en başarılı teknik adamlar arasında. Onun ismini belki ilk üç, belki ilk beş içinde sayabiliriz" dedi.

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 13. karşılaşmasına Leipzig karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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