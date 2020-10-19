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Başkan Erdoğan'dan Aliya paylaşımı

Başkan Erdoğan Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

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Başkan Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'in "Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünü paylaşarak "Rahmetle, hürmetle, özlemle.." ifadelerini kullandı.

Aliya 17. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 17. ölüm yıl dönümünde anılıyor. İzzetbegoviç 8 Ağustos 1925 yılında dünyaya geldi. Genç yaşlarında itibaren etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğunu ispatlayan Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003 yılında hayata gözlerini yumdu

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