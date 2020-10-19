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ABD Başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

Demirören Haber Ajansı

2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsanan ABD Başkanı Donald Trump, ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise lideri, "Tanrı bana, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım' dedi" ifadesini kullandı. 

160 dolarlık bağışta bulundu

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

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