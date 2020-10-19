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Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! '2020'de bu hale getirdik' dediği fotoğraf 2014 tarihli çıktı

İSTANBUL Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadaki 'nasıl başladı/nasıl bitti' modasına uydu. İki fotoğrafla sahil parklarını güzelleştirdiklerini iddia etti. Ancak 'yeni hali' diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı...

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Sosyal medyada son günlerde 'nasıl başladı/nasıl bitti' başlığıyla eski ve yeni haller paylaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahil düzenlemeleri yaptığını göstermek için iki fotoğraf paylaştı ancak baltayı fena halde taşa vurdu. İmamoğlu'nun 2020 yılına ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf 2014 yılına ait çıktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda sahil parkında çekilmiş iki fotoğrafı karşılaştırdı. Fotoğraflardan birinde 2019 tarihi, diğerinde ise 2020 tarihi vardı. Ancak İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımında algı operasyonu yapmak için fotoğrafların tarihleriyle oynadığı ortaya çıktı. 

İmamoğlu'nun yaptığı sahtekarlığı Teyit.org ortaya çıkardı. İmamoğlu'nun Twitter hesabında yer alan paylaşımındaki 2020 tarihinden olduğu iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada aratılınca İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 2020 yılına ait İstanbul sahil parkı olarak paylaştığı fotoğrafın 2014 yılından bu yana birçok haberde kullanılan çok popüler bir fotoğraf olduğu belgelendi.

Milliyet gazetesinin internet sitesinde 26 Nisan 2014 tarihinde yapılan bir haberde Avrupa yakasında oturan İstanbullular için Anadolu yakasına geçme nedenleri anlatılırken söz konusu fotoğrafın yer aldığı görülebiliyor.


Aynı fotoğraf 2014 sonrasında yapılan başka haberlerde de yer almış. 2015 yılında yapılan bir haberde Caddebostan sahilinden olduğu belirtilerek, 2018 yılında ise T24'te yer alan ve Mersin'de sahilde içki içenlere kesilen para cezasından bahsedilen bir haberde kullanılmış. 

2019 fotoğrafı da yalan çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı ve 2019 yılından olduğunu belirttiği soldaki fotoğrafı tersine görsel arama yöntemiyle arattığımızda ise 2017'den bu yana kullanımda olduğunu söyleyebiliyoruz. Fotoğraf CNN Türk'te yer alan bir haberde Avcılar'daki Denizköşkler sahilinde mangal için gelenlere yönelik cezai işlem yapılmadığı belirtilirken kullanılmış. 

Sahil parklarında mangalı yasaklamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mart ayında aldığı bir kararla, sahil ve yeşil alanlarda mangal yakımının önüne geçmek için bir dizi tedbir hayata geçirmişti. 

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