Koronavirüsle boğuşan Hatayspor'un Ankaragücü maçı da ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Hatayspor karşılaşmasının konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Abone ol

Hatayspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından maç erteleme kararları sürüyor.

Ligin 5'inci haftasında Hatayspor ile BB Erzurumspor arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurulurken; 6'ncı haftadaki Ankaragücü maçı için de erteleme kararı geldi.

24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.