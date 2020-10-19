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Koronavirüsle boğuşan Hatayspor'un Ankaragücü maçı da ertelendi

Demirören Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Hatayspor karşılaşmasının konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

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Hatayspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından maç erteleme kararları sürüyor.

Ligin 5'inci haftasında Hatayspor ile BB Erzurumspor arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurulurken; 6'ncı haftadaki Ankaragücü maçı için de erteleme kararı geldi.

24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.

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