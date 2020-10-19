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Aksaray'da eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY'da eczanede çalışan Yılmaz K. (56), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) kafa attı. Başından yaralanan Cansızlar, hastaneye kaldırılırken; Yılmaz K. ise gözaltına alındı. 

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AKSARAY Valiliği tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı.

Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar, Eski Sanayi Caddesi'nde girdiği eczanede bilinmeyen nedenle personelden Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı.

Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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