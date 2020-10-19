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HDP'li vekilden evlat nöbeti tutan ailelere hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere hakaret etti. Bununla da yetinmeyen Tosun'un ailelerin üzerine yürümesi gerginliğe neden oldu.

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Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un evlat nöbetindeki ailelere hakaret etmesi gerginliğe neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Acılı ailelere hakaret etti

HDP Milletvekili Remziye Tosun'un nöbetin sürdüğü HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gelmesi gerginliğe neden oldu. Çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin üzerine yürüyen Tosun, ailelere ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' sözleriyle hakaret etti.

Yetmedi ailelere saldırdı

Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdi. Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

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