Emin Pazarcı'nın sağlığıyla ilgili son durum

Aort damarının yırtılması sonucu Ankara Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Emin Pazarcı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı, babasının bugün yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.Abone ol
Avukat Begüm Ece Pazarcı, babası Emin Pazarcı'nın sağlık durumuyla ilgili twitter'dan açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde aort damarı yırtılması sonucu Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyat edilen gazeteci Emin Pazarcı, yoğun bakıma alınmıştı.
Begüm Ece Pazarcı, twitter'dan yaptığı açıklamada babası Emin Pazarcı'nın yoğun bakımdan çıktığını ve tedavisinin serviste devam edeceğini duyurdu.