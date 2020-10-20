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Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'ya sürpriz teklif! 5 ay için 5 milyon TL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı aracılığıyla tecrübeli hocaya mesaj gönderdi. Beşiktaş yönetimi, geçen sezonun kalan bölümü olan 5 ay için ödeme yaparak Abdullah Avcı ile anlaşmak istiyor.

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Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında 3 yıllık imza attırıp ocak ayında görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile arasındaki alacak sorununu çözmek için yeni hamle yaptı. 

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, toplam 36 milyon TL'lik sözleşmesinden kalan alacaklarını talep eden Avcı'yı ikna etmek için, ortak dostları Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan aracı olmasını istedi. 

5 ay için 5 milyon TL
Kiğılı ile eski hocasına mesaj gönderen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti. Avukatını devreye sokan 57 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıt bekleniyor.

Fesihten sonra ödeme yapılmadı
Beşiktaş'ta görev aldığı süreden hiç alacağı olmayan Abdullah Avcı'ya sözleşme feshinden sonra ödeme yapılmazken, anlaşma çabalarından da sonuç alınamamıştı. 2022 Haziran ayına kadar 12 milyon TL'den daha az bir rakama başka takıma imza atması halinde aradaki farkı ödemek zorunda olacak yönetim, bunu şimdiden çözerek sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

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