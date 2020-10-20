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Seferler iptal edildi! Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) duyurdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BODU bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte BUDO'nun yaptığı o duyuru...

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve  saat 09.30'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak. 

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