Seferler iptal edildi! Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) duyurdu
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BODU bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte BUDO'nun yaptığı o duyuru...Abone ol
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.