Ünlü astrofizikçi uyardı!: ABD seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı çarpabilir

Yaptığı bilim şovları ile hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, ABD seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı çarpabileceğini açıkladı.

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Bilim dünyası astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın açıklamalarını konuşuyor. Zira Tyson, ABD Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce Dünya’ya göktaşı düşebileceğini iddia etti. Independent’ta yer alan habere göre, 2018VP1 olarak da bilinen göktaşının saatte 46 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerliyor.



Ancak Tyson’a göre, yaklaşık olarak buzdolabı çapında olan göktaşı gezegenimize ciddi bir hasar yaratacak kadar büyük değil. NASA da daha önce göktaşının Dünya’ya yöneldiğini duyurmuş ancak çarpışma ihtimalini yüzde 1’den daha az olarak belirlemişti.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.





En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.



Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.