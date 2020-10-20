BIST 1.205
DOLAR 7,88
EURO 9,29
ALTIN 482,06
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da korkutan yangın! Meraklı kalabalık cep telefonlarına sarıldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir balık restoranın üst katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı.

Abone ol

Yangın, saat 22.30 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir balık restoranının üst katındaki depoda çıktı. Depodan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında hasar meydana geldi.

Tedbirlere aldırış etmediler

Öte yandan yangını gören bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı, bazıları ise film gibi izledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'de kriz büyüyor! İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesini istedi
Günlük Koronavirüs tablosunda tablosu ilk kez değişti! Bakanlık yeni hasta sayısını yükseltti
Galatasaray Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD'de anketlere göre Trump, Bidan'den fark yiyecek
Borsa İstanbul 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
Fatih Terim'den iptal edilen gol için dikkat çeken yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Reuters duyurdu! Türkiye, İdlib'in Morik kasabasındaki gözlem noktasını boşaltıyor
Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı verildi
İstanbul başta olmak üzere 8 ilde internet kesintisi! İşte kesintinin sebebi
MEB'den okul kantinleriyle ilgili flaş karar
Emin Pazarcı'nın sağlığıyla ilgili son durum
Ultra lüks yat Bodrum'a geldi! 190 bin litre mazot aldı
Yorumlar