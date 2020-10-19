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İstanbul Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Maltepe'de iş yerinden evine gelen müteahhit, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İSTANBUL Maltepe Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana gelen olayda; 62 yaşındaki müteahhit Aytekin Meral, cipiyle işinden evine geldiği sırada, motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken; ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Meral'i hastaneye kaldırırken; müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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