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Bursa’da dev operasyonun düğmesine basıldı! 600 polis katıldı

BURSA'da 600 polisin katılımıyla dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüttü. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat destek verdi

Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Özel harekat polislerinin yanı sıra, 600 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi.

Uykuda yakalandılar

Bursa’nın farklı mahallelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.

Drone destekli operasyon

Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

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