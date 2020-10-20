CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in küçük kızı korona oldu!

YALOVA CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, kızı Ela Gürel'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, kızı Ela Gürel'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Küçük kızının Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Tatlı kızımız Ela'ya COVID-19 tanısı kondu. Ben ve eşim de gereken testleri yaptırdık. Bizler negatifiz. Ama kızımız pozitif olduğundan dolayı 14 gün boyunca evimizde karantina süreci yaşayacağız. Ela hanım çok iyi, bizler de çok iyiyiz. İnşallah bu süreci sorunsuz tamamlarız. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen…"