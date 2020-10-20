BIST 1.205
DOLAR 7,90
EURO 9,30
ALTIN 483,21
HABER /  GÜNCEL

14 ilde FETÖ operasyonu! 34 astsubay için gözaltı kararı

ANKARA merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21'i aktif görevde 34 astsubayın örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi.

14 ilde gözaltı kararı verildi
Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı 19 Ekim'den itibaren açılacak
Terörist anne Rojda Barut'a devlet şefkati! Öyküsü ders olacak nitelikte
Yuva yıkan korona sözleri pes dedirtti: O çocukla ağız ağıza mı geldin
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelebilir! 65 yaş üstü yasağı da gündemde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüse yakalandı!
İstanbul başta olmak üzere 8 ilde internet kesintisi! İşte kesintinin sebebi
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in küçük kızı korona oldu!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'ya sürpriz teklif! 5 ay için 5 milyon TL
Nez Sinan Akçıl'ın Azeri sevgilisi kimdir hamile mi?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak
Seferler iptal edildi! Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) duyurdu
Ultra lüks yat Bodrum'a geldi! 190 bin litre mazot aldı
Yorumlar