Ermenistan açıkladı: Azerbaycan’a ait 5 İHA düşürdük

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 12.00 itibarıyla son buldu.

İki taraf ta ateşkesi ihlal etmekle suçluyor

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlalle suçladı.

Today, in the result of hostilities in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone, the air defense units of the Defense Army shot down 5 enemy UAVs. pic.twitter.com/qJOvw9ATRw