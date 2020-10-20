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HABER /  DÜNYA

Ermenistan açıkladı: Azerbaycan’a ait 5 İHA düşürdük

ERMENİSTAN Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stapanyan, "Bugün cephe hattındaki çatışmalar sırasında Savunma Ordusu’na ait hava savunma sistemleri, düşmanın 5 insansız hava aracını düşürdü" iddiasını gündeme getirdi.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 12.00 itibarıyla son buldu.

İki taraf ta ateşkesi ihlal etmekle suçluyor

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlalle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

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