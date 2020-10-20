ANKARA ve Mersin’den sonra İstanbul’da faaliyete geçen ve kişiye özel tasarımlar yapan tekstil firması Le guen, pandemi döneminde mağazaları dolaşmak istemeyenlere de nefes aldıracak.

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“Kişiye Özel” tasarımları ile giyim sektöründe adından söz ettiren Le guen

markası İstanbul’da ilk şubesini açtı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in de katıldığı açılış töreninde, iş, sanat, spor ve moda dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.

İki genç iş kadınının sahibi olduğu Le guen, uzun süredir Ankara ve Mersin’de “kişiye özel” erkek giyim tasarımları ile siyaset, iş, sanat, spor ve moda dünyası insanları tarafından tercih edilen marka haline gelmişti. Hülya – Eda Gökçam kardeşler, başarılarının sırrını kısaca şöyle anlatıyor:

"Kişiyi kendine özel hissettirebilmenin en iyi yolu ona özel şeyler sunmanızdan geçiyor. Biz de on iki yıldır erkek giyim sektöründe kişiye özel tasarımlarımız ile bu özelliğimizi koruyoruz. Ankara ve Mersin’den sonra İstanbul’da da tasarımlarımıza yoğun bir ilgi vardı. Seçkin müşterilerimize daha yakın olabilmek için Le guen markasını İstanbullular ile buluşturmaya karar verdik."

Özdemir: Pandemi döneminde kişiye özel giyim tasarımları çok önemli

Le guen’ın İstanbul’daki şube açılışına katılan Türkiye Futbol Federasyonu

Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Özellikle bu

pandemi döneminde kişiye özel giyim tasarımı sağlık açısından son derece

önemli. Giyim için mağaza mağaza dolaşmak istemeyenlere de rahat bir nefes aldıracak. Le guen’ın erkek giyim sektörüne taze bir kan getireceğine

inanıyorum. Bu iki başarılı iş kadını kardeşlerimi kutluyorum."