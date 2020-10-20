Türkü kimdir hayatı Türkü Çevik evli mi eşi kimdir?

Buğulu sesi ile türküleri ve Türk Hak Müziği şarkılarını seslendiren sanatçı Türkü Çevik hayatı ile merak konusu oldu. Özel hayatını her zaman kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Türkü kaç yaşında, evli mi ve çocuğu var mı haberimizde...

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Aslen Elazığ doğumlu olan Türkü Çevik şarkıları ile, kendine has sesi ile yıllardır sevilen isimlerden. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan ve hep sanatı ile gündemde olmayı başaran Türkü bugün Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına konuk olacak. Peki Türkü kimdir, yaşı kaç, evli mi?

Türkü kimdir: Türküleri ve Türk Halk Müziği eserlerini harika yorumuyla müzikseverlere sunan Türkü Çevik aslen Elazığlıdır. Elazığ’da dünyaya gelen Türkü Çevik,i lköğretim 2. sınıftan itibaren İzmir’de yaşamaya başladı ve bu dönemde mandolin çalmaya, ortaokul döneminde ise bağlama ve solfej dersleri aldı. Türkü Çevik, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar’ndan mezun oldu.

Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi Grafik Bölümü’nden mezun olmuş daha sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği ses eğitimi bölümüne devam etti. Yaşantısını 1996 yılından beri İstanbul’da sürdürmektedir.