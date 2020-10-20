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Doktor eşi koronavirüse yakalandı Bartın Valisi Beyhan Güner karantinaya alındı

BARTIN Valisi Sinan Güner’in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Güner ise testinin pozitif çıkmamasına rağmen tedbir amaçlı tedaviye alındı.

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Bartın Valisi Sinan Güner’in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Güner ise testinin pozitif çıkmamasına rağmen tedbir amaçlı tedaviye alındı.

Tedbir amaçlı Kovid- 19 ilaç tedavisine başlanıldı

Bartın Valisi Sinan Güner’in, Bartın Devlet Hastanesi’nde görevli eşi Uzman Dr. Beyhan Güner’in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaş sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşiyle temaslı olan Vali Sinan Güner’in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen tomografisinde kovid uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbir amaçlı Kovid- 19 ilaç tedavisine başlanıldı.

5 gün sonra yeni test

5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan çarşamba günü yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edileceği belirtildi.

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