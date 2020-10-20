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Erkam Aydar kimdir aslen nereli O Ses Türkiye Erkam yaşı kaç?

O Ses Türkiye yarışması ile adından söz ettiren Erkam Aydar'ın hayatı merak konusu oldu. Bir dönem dizilerde de oynayan Erkam Aydar 28 yaşında ve aslen Bingöllü. Erkam Aydar Gökçe Aydar ile evli ve O Ses Erkam'ın 2 çocuğu var. İşte Erkam Aydar hakkında merak edilenler...

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O Ses Türkiye yarışması ile adından söz ettiren finale kalmadığu halde sesi ile dikkatleri çeken Erkam Aydar hayatı ile merak konusu oldu. TRT ekranlarında yayınlanan Sevda Kuşu dizisinde rol alan ve bunun yanı sıra birkaç farklı dizi projesinde daha ekrana çıkan O Ses Erkam Aydar evli. Erkam Aydar'ın eşi Gökçe Aydar'dır ve 2 tane çocuğu var. Erkam Aydar'ın düğününe gelen isimlerden biri de Sedat Peker olmuştu.

Erkam Aydar kimdir: 1990 doğumlu Erkam Aydar O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve büyük beğeni kazanmayı başarmıştır. Yarışmadan elensede dikkatleri üzerine çeken Erkam Aydar mütevaziliği, tarzı, sesi ve yakışıklılığı ile herkesin takdirini kazanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü eğitimi alan Aydar’ın babası öğretmendir, baba tarafından aslen Bingöl’lüdür. 2016 yılında yayınlanacak olan TRT 1 ekranlarında yeni dizi Sevda Kuşun Kanadında oyuncu kadrosuna dahil olmuştu

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