BIST 1.210
DOLAR 7,90
EURO 9,30
ALTIN 482,93
HABER /  SPOR

Almanya bunu konuşuyor: Max Kruse, skandala imza attı

Fenerbahçe'den hatırlanan Max Kruse, maça çıkacağı günün öncesi Instagram hesabından paylaştığı görüntülere yönelik eleştiri oklarını üzerine çekti.

Abone ol

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Bundesliga'da dün akşam oynanan Schalke 04-Union Berlin karşılaşmasından önceki gün Berlin'de bir kafeden görüntülerini paylaşan oyuncu, başkent ekibinin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi. 1-1 biten Schalke karşılaşması sonrasında Union Berlin teknik direktörüne Max Kruse soruldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

It seems like I had fun that night 😆 #calvinharris #summertime #boystrip

Max Kruse (@max.kruse10)'in paylaştığı bir gönderi ()

Union Berlin teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.

Schalke 04 karşısında 77 dakika oyunda kalan futbolcu, kendisinden beklenen performansın uzağında kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hiçbir yan etki görülmedi! Türkiye’de denemeleri yapılan Covid-19 aşısında umut verici gelişme
Fatih Terim'in hakem isyanına Rıdvan Dilmen'den yanıt: Sitem etme hoca
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı 19 Ekim'den itibaren açılacak
Terörist anne Rojda Barut'a devlet şefkati! Öyküsü ders olacak nitelikte
Yuva yıkan korona sözleri pes dedirtti: O çocukla ağız ağıza mı geldin
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelebilir! 65 yaş üstü yasağı da gündemde
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı ve fonlanmalı
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den son dakika açıklamalar! Ümit Özdağ için ne diyecek
Sanatçı Türkü evli mi eşi var mı Türkü Çevik hayatı
Ermenistan açıkladı: Azerbaycan’a ait 5 İHA düşürdük
MasterChef Duygu Acarsoy kendisini aldatan nişanlısı Uğur Atun ile evlendi!
Yorumlar