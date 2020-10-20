Muhalefette 2023 seçimleri için yeni ittifak modeli! Birinci adım Erdoğan’ın tasfiyesi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin 2023 seçimleri için yeni bir ittifak modeli hazırladığını yazdı. Selvi, "Partiler üstü cumhurbaşkanının başkanlığında CHP, İYİ Parti ve HDP’den birer başkan yardımcısı ve demokrasi blokunu oluşturan partilerin oy oranlarına göre kabinede temsil edildikleri bir ittifak modeli üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

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Selvi, "Muhalefet 2023 seçimlerini 'Erdoğan gitsin' seçimleri olarak ilan etmiş durumda. Hedef öncelikle Erdoğan'ı göndermek. 'Erdoğan gitsin, sonrasını planlarız' yaklaşımı söz konusu" iddiasında bulundu.

Muhalefetin ittifaklarla yerel seçimlerde sonuç aldığını hatırlatan Selvi, "Şimdi bunun ikinci versiyonu hazırlanıyor. 2023’e yeni ittifak modeli hazırlanıyor. Hedef, Erdoğan’a karşı ortak aday çıkarmak. Bazı ipuçlarına ulaştığım yeni modelin olgunlaşmış halini süreç ilerledikçe öğreneceğiz" dedi.

Selvi, iki aşamalı olduğunu öne sürdüğü yeni ittifak modelini şöyle anlattı:

"Birinci adım Erdoğan’ın tasfiyesi"

Yeni modelin iki aşamalı olduğu anlaşılıyor. Birinci adımda Erdoğan’ın tasfiyesi, ikinci aşamada ise muhalefet blokunun yönetimde yer alması. 'Demokrasi bloku' tezini savunan Demirtaş’ın 'başkan yardımcılığı ve iki bakanlık' formülünü tartışmaya açmaya hazırlandığı söyleniyor.

'Demokrasi bloku' modeli

Partiler üstü cumhurbaşkanının başkanlığında CHP, İYİ Parti ve HDP'den birer başkan yardımcısı ve demokrasi blokunu oluşturan partilerin oy oranlarına göre kabinede temsil edildikleri bir ittifak modeli üzerinde duruluyor.

Elimizdeki kısıtlı bilgilere göre ittifakın ana omurgasını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP’ye birer başkan yardımcılığı ile ittifakta yer alan partilerin liderlerinin kabinede yer aldığı ve partilerin oy oranlarına göre temsil edildiği bir formül olgunlaştırılmaya çalışılıyor.

"Ama bir yerlerde hazırlanıp muhalefete sunuldu"

Kimse bana bu model muhalefet partilerinde müzakereye açılmadı demesin. 2018 seçimlerinde ve yerel seçimlerde 'muhalefette ittifak' modeli de siyasi partilerde hazırlanmamıştı. Ama bir yerlerde hazırlanıp muhalefete sunuldu.