Bu ormana giren zengin çıkıyor! Bursa'da 'davulga' rağbet görüyor
BURSA'da çam ormanlarında yetişen ve şifası saymakla bitmeyen davulgayı toplayanlar zengin oluyor. Kilosu 18 liradan satılan davulga bir günde yüzlerce kilo toplanabiliyor.
Kentin ormanlarında yetişen ve yeni olgunlaşmaya başlayan davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar ormanlara akın etmeye başladı. Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor.
19
C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor.
29
İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor.
39
Kilosu 18 lira: Ormanlarda kendi kendine yetişen davulgayı toplayan vatandaşlar, bu meyveyi pazarda kilosu 18 liradan satıyor. Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan meyve vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.
49