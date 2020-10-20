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Hava durumu Bolu sağanak bastırdı saatlik son rapor geldi

Bolu hava durumu için meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı tuttu. Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış bugün de yer yer etkisini arttıracak devam edecek. Meteoroloji Bolu için saatlik hava durumu tahmini yaptı. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman duracak?

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BOLU hava durumu son tahminleri meteoroloji yayınladı ve 20 Ekim Bolu saatlik hava durumu verilerini güncelledi. Dün başlayan sağanak yağış bugün de özellikle öğle saatlerinde etkisini arttırarak devam edecek. Bolu 'da sıcaklık düşüşleri haftasonuna kadar devam edecek. Peki yağışlar ne zaman duracak, Bolu 5 günlük hava durumu nasıl?

MGM hava durumu raporu bugün hava nasıl:  Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

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