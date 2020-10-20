İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a FETÖ cevabı! Akşener Özdağ'ı 'yalancı' ilan etti

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür" iddiası için konuştu. Akşener'in Özdağ'ın sözlerinden daha çok AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın paylaşımını öne sürmesi dikkat çekti.

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İYİ Parti'de Ümit Özdağ krizinin ardından Genel Başkan Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Ümit Özdağ'ın iddiaları için ne diyeceği merak edilen Meral Akşener, grup toplantısı sonrasında soruları cevapladı. Akşener, Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile yakınlaşıyor" iddiası için çok net konuştu: "O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..."

Akşener, Ümit Özdağ'ın "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiası için şunları söyledi:

Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli

- Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın (AK Parti Grup Başkanvekili) ne konuştuğu benim için önemli.

- Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz.

- Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

DYP'den ayrılan milletvekillerinin nasıl ayrıldığını bilirim

- Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

- Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum.

Kış kışlığını yapar, duruma bakacağız

- Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz.

- Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

#İYİParti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce;



“İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak”demiştik



Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar! pic.twitter.com/W7EeWqV92r — Bülent TURAN (@turanbulent) October 19, 2020

Bülent Turan ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından kendisine ait bir videoyu, "#İYİParti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce; “İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak”demiştik Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" notuyla paylaşmıştı.

Akşener Grup'ta neler söyledi?

Akşener'in Grup kürsüsünde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Vicdansızlar duydun diye Meclis'in çatısı altında diyoruz ki tanrı Türk'e yar olsun, Azerbaycan var olsun.

- Ermenistan'a silah ve mühimmat veren Rusya'nın ateşkes masası kurması kadar yanlış bir şey olamaz. Sorunu çözmek için oluşturulan MİNSK Ermenistan'a her türlü yardım yapıyor.

- Bu sebeple Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum bu konu parti kongrelerinde yapılan konuşmalarla geçiştirilemez. Bulunduğun makam tespit yapma makamı değil gerekeni yapma makamıdır.

MHP'nin askıda ekmek kampanyası...

- Bu zaten geleneğimizde var ama orta yerde parti logolu askı yaptırarak değil fırında usturuplu yapılan bir uygulama. Asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı yaşayarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri...

- Biliyorsunuz Erdoğan müjdelerini hep sıkıştığı anlara saklar. Yeni bir doğalgaz müjdesini verdi. Milletimizin yararına olan her keşfi memnuniyetle karşılarız ama artık sıktı be kardeşim. Havalar soğuyor, millet daha fazla doğalgaz yakmaya başlayacak. Doğalgaz bulduk diye caka satıyorsunuz ama bir yandan faturalara zam yapıyorsunuz. Siz ancak gemi üzerinden poz veriyorsunuz. Hayaller doğalgazda zengin olmuş Türkiye gerçekler askıda ekmek kampanyası.

Bütçe eleştirisi

- Bu bütçe bugüne kadar olan ki bütçeler arasında en iddiasız olanı, en milletten kopuk olanı.

- Görünen o ki yeni yılda da millete sabret diyenler yeni yılda da lüks hayatlarını devam ettirecekler. "

Erdoğan'ın eğitim sistemi eleştirisine: Hadi oradan be!

- Eğitim sisteminden bahsederken 'en çarpığından Batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıymış.' Hadi oradan be. Hadi oradan. Hitler yerinde ters dönüyordur. Ben bunları niye akıl edemedim diye.

- Kendine gel sayın Erdoğan. Beğenmediğin o cumhuriyet dünyanın alkışladığı alkışladığı bir kalkışma hamlesidir. Elbette eksikleri vardır ama böyle bir tarifi hak edecek değildir. Cumhuriyetin eğitim hamlesini söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarında bakan üstüne bakan atayıp, defalarca eğitim sistemiyle oynamasına rağmen hâla bir yol bulamayan birinin haddi ve hakkı değildir.

1.5 milyon değil 6 milyon öğrenci!

- Milli Eğitim Bakanı 1.5 milyon diyor ama yaklaşık 6 milyon öğrencimizin uzaktan öğretim için bilgisayar, televizyon veya tableti yok.

- Ey muhterem eğer bugün elinizle yarattığınız fırsat eşitsizliği o gün olsaydı ben bugün buradan hitap ediyor olamazdım, ey Erdoğan sen de o koltukta oturamazdın. Bu fırsat eşitsizliğini hayata geçiren sensin.