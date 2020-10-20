BIST 1.209
DOLAR 7,89
EURO 9,31
ALTIN 483,21
HABER /  YEREL

Nevşehir'de kurutuluyor! 4 ülkeye ihraç ediliyor

Demirören Haber Ajansı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde üretilen erikler, kurutulduktan sonra Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor. Köy muhtarı Mustafa Özata, "Her yıl 60 tona yakın bir erik kurusunu, iç pazarın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyoruz" dedi.

Abone ol

Bahçeli köyünde üretilen erikler, haziran ve temmuz aylarında toplanıyor. Temizlenen erikler ardından daha sonra kayalara oyulu depolara götürülüyor. Bir süre depolarda bekletilen erikler ardından kurutulmak üzere müstakil evlerin damlarına seriliyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirilen erikler, 3,5 aylık sürecin ardından kurutularak, iç piyasaya ve Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor. Köyden her yıl yaklaşık 60 tona yakın kurutulmuş erik piyasaya sunuluyor.

Köy muhtarı Mustafa Özata, eriklerin ağaçlardan özenle toplandığını söyleyerek, "Bir süre kayalara oyulu depolarda bekletmeye aldığımız erikler daha sonra damlarda kurutulmaya bırakılır. Temmuz ayının içerisinde başlayan erik hareketliliği yaklaşık 3 ay süre ile köyümüzde devam ediyor. Yılda 300 ton civarında erik köylümüzdeki 40'a yakın vatandaşımız tarafından değerlendiriliyor. Kurutulmuş haliyle de yaklaşık her yıl 60 tona yakın bir erik kurusunu, iç pazarın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Yaklaşık 15 yıldan beri de bu yönde çalışmalar bu bölgede sadece Bahçeli köyünde yapılıyor" dedi.

3,5 aylık zorlu süreç
Kurutulmuş erik ticareti yaptığını belirten Ferda Keşan ise “15 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Köyümüzden 40 civarında aile de bu çalışmanın içerisinde yer alıyor. Dalından indirme ile başlayan ve bir dizi işlemlerin ardından kurutulması ile sonuçlanan yaklaşık 3,5 aylık zorlu bir süreç. Ancak bu işi seviyoruz. Sevince de ciddi bir sıkıntı oluşmuyor” diye konuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu meyveyi kimse bilmiyor! Trabzon'da ilk defa ekildi 500 kilo ürün elde edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanlar uyardı! Bir çay kaşığı bile zehirlenmeye yol açabilir
HDP'li Kars İl Başkanı topladığı fitreleri cezaevindeki PKK'lılara yolladı
Muhalefette 2023 seçimleri için yeni ittifak modeli! Birinci adım Erdoğan’ın tasfiyesi
HSK'nın dün ihraç ettiği 11 hakimden ikisi FETÖ'den gözaltına alındı
Hiçbir yan etki görülmedi! Türkiye’de denemeleri yapılan Covid-19 aşısında umut verici gelişme
Fatih Terim'in hakem isyanına Rıdvan Dilmen'den yanıt: Sitem etme hoca
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya hava durumu saatlik fena vuracak!
Fatih Terim, bileti kesti: Gönderilecekler listesinde 5 isim
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Son günlerde Ankara’da az da olsa bir artış söz konusu
MSB duyurdu: 6 terörist ekisiz hale getirildi
Mustafa Şentop Azerbaycan Meclisi'nde konuştu AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir
Sanatçı Türkü evli mi eşi var mı Türkü Çevik hayatı
Yorumlar