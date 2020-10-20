Trabzon'da fındıkların yerine dikti bu meyveyi hiç kimse bilmiyor
TRABZON'da 68 yaşındaki Fikret Tayfun Kandaz 2 yıl önce bahçesine diktiği aronyanın ilk hasadını elde etti.
TRABZON Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde, 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesi fidanı dikti. Aronya, halk arasında süper meyve olarak biliniyor.
Ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini Karadeniz'de yetişti. Kandaz, hasadına başladığı meyvelerden 500 kilo ürün elde etti.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.
Aronya meyvesini eken Fikret Tayfun Kandaz, "Yalova'da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane alarak Trabzon'a getirdim. 50 kökü 1600 rakıma kadar çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim. 2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. Şu anda 3 yaşını geçtiler. Şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım." dediç