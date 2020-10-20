Trabzon'da fındıkların yerine dikti bu meyveyi hiç kimse bilmiyor

Aronya meyvesini eken Fikret Tayfun Kandaz, "Yalova'da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane alarak Trabzon'a getirdim. 50 kökü 1600 rakıma kadar çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim. 2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. Şu anda 3 yaşını geçtiler. Şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım." dediç