İYİ Parti'de Ümit Özdağ'a ağır suçlamalar! Özdağ kimin 'truva atı'?

"Sende İYİ Parti'ye zarar verecek kalibre yok"

Ümit Özdağ'a en sert tepkiyi gösterenlerin başında İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu gösterdi. "Başkası anlatsaydı belki anlamayacaktık... Kendisi anlattı, hepimiz ne olduğunu anladık! Sabrın sonu selametmiş!.." diyen Musavvat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'a, "Kendini kime yutturduysan bilmem ama sende İyi Partiye zarar verebilecek kalibre olmadığı gibi, İyi Parti’de de buna izin verecek bir yönetici kadrosu zaten yok. Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur. Herkes için hayal kırıklığısınız. Kurultay tuzağını gördü, oyununu bozdu.!" diye seslendi