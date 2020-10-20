İYİ Parti'de Ümit Özdağ'a ağır suçlamalar! Özdağ kimin 'truva atı'?
İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın "İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü" iddiası kriz çıkardı. İYİ Parti yönetimi ve Milletvekilleri Özdağ'a sert tepki gösterirken, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Özdağ'ı 'birilerinin truva atı' olmakla suçladı. İşte o tepkiler...
İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın CNN Türk canlı yayınında "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" suçlaması yapması ortalığı karıştırdı. Kavuncu, Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğini açıklarken, İYİ Parti yöneticileri ve milletvekilleri Ümit Özdağ'a ateş püskürdü. İstanbul'daki 39 ilçenin İYİ Parti İlçe Başkanı, Ümit Özdağ'ın partiden ihracı için dilekçe verdi. İşte İYİ Parti'de son durum...
İstanbul'da İYİ Partili 39 ilçe başkanı, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti. 39 ilçe başkanının imzasıyla verilen dilekçede "Disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" denildi.
"Sende İYİ Parti'ye zarar verecek kalibre yok"
Ümit Özdağ'a en sert tepkiyi gösterenlerin başında İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu gösterdi. "Başkası anlatsaydı belki anlamayacaktık... Kendisi anlattı, hepimiz ne olduğunu anladık! Sabrın sonu selametmiş!.." diyen Musavvat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'a, "Kendini kime yutturduysan bilmem ama sende İyi Partiye zarar verebilecek kalibre olmadığı gibi, İyi Parti’de de buna izin verecek bir yönetici kadrosu zaten yok. Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur. Herkes için hayal kırıklığısınız. Kurultay tuzağını gördü, oyununu bozdu.!" diye seslendi
Ümit Özdağ'a 'truva atı' suçlaması
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından "Sayın Meral AKŞENER ve İYİ Parti ne zaman yükselişe geçip, ülke siyasetine hükmetmeye başlasa, Truva Atları devreye giriyor. Ne yaparsa yapsınlar, hangi karanlık güçleri devreye sokarsa soksunlar başaramayacak, İYİ Parti iktidarını engelleyemeyecekler." paylaşımı yaptı