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Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in 2020-2021 sezonunda oynayacağı karşılaşmalardaki forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.

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Sponsorlukla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türk Hava Yolları ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre temsilcimiz Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile sahaya çıkacak.

2020-2021 sezonunda Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele edecek olan Başakşehir, Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasının göğüs kısmında bir yıl boyunca taşıyacak.

Alman temsilci RB Leipzig ile bu akşam 20 Ekim saat 22.00'de (TSİ) Red Bull Arena'daki müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, seyahatlerini de bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek."

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