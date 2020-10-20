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Serdar Aziz ceza alacak mı ? Bakın kural ne diyor

Caner Erkin’den sonra ‘dudak okuma’ yöntemiyle çözülen hakaret ve küfürlere verilen ceza kaldırıldığı için Fenerbahçeli Serdar Aziz, ucuz kurtuldu.

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Transfer döneminde direkten dönen Serdar Aziz, Göztepe deplasmanında cezalı olan Lemos’un yerinde forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncunun bir gol attığı maça damga vuran olay ise hakeme karşı kullandığı sözler oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; karşılaşmayı yöneten Atilla Karaoğlan’ın hatalı penaltı kararına sinirlenen, maçın sonlarında da verdiği aleyhte karara isyan eden Serdar’ın "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler" sözleri yayıncı kuruluşun mikrofonlarına yansıdı. Karaoğlan’ın oyuncuya kırmızı kart göstermesi beklendi ancak hakem bu ifadeleri duymadı, rapora yansıyan bir durum da olmadığı için Serdar cezadan kurtuldu.

Erol Bulut ikaz etti
Caner Erkin, Beşiktaş’ta oynarken Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür edip, görüntülerden 6 maç ceza almıştı. O dönemde bu karar çok tartışılmıştı. Serdar’ın da benzer bir ceza alması gerektiği konuşuldu. Ancak Caner Erkin’i yakan dudak okuma kuralı 2018-19 sezonu öncesi kalkmıştı. Hakareti duymadığı için hakem Karaoğlan kartına başvurmadı, raporuna yazmadı, böylece de Serdar Aziz ucuz atlattı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar’ı konuyla ilgili ikaz etti.   

Kural ne diyor?
Caner’in Mete Kalkavan’a küfürleri sonrası talimat değişmiş, oyuncuya dudak okuma yöntemiyle 6 maç ceza verilmişti. Ancak, bu ilk ve son oldu. FIFA, bu konuda sadece ırkçılığı ayrı tutuyordu. Nitekim uygulama 2018-19 öncesi “Caner’e özel ceza” olarak kaldı.

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