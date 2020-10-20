Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a askıda ekmek tepkisi mayaları lekeli sicili bozuk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinin başlattığı askıda ekmek projesini eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Bahçeli, "Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde kendisinin başlattığı askıda ekmek kampanyasını eleştirenler vardı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı "Bu, iktidarın bir ortağının vatandaşının ekmek parasına muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi demek. Bu nasıl bir önerim anlayışıdır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? " eleştirisi Bahçeli'yi kızdırdı.

Babacan'a "ayağına pranga vuran karanlık lobilere şirinlik etmeye devam et" tepkisi

Babacan'ın "milliyetçilik askıda ekmek koymak değildir" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

'Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir' diyen ekmeksiz, sen nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var milletle ve milliyetle? Be hey şaşkın, aşı ekmeği, milleti milliyetçiliği bırak da, sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et. Nasıl olsa en iyi yaptığın iş budur. Dün önüne koyulan çanağı bugün deviren, yediği ekmeğe ihanet eden kimliksizlerin zilletin askısında nasıl eridiklerini, nasıl rezil olduklarını görecekleri günler yakındır. Askıda Ekmek Kampanyamızı eleştiren odakların milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. "

"Utanmalarını kaybetmiş gafiller"

"Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle hafızalara kazındı" diyen Bahçeli, "Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk" ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Manevi dayanışmayı hedefleyen paylaşmayı önceliği alan, askıda ekmek kampanyamıza yüzsüzce kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir. Bizi eleştirenlerin evlerinde ekmekleri yoksa dosdoğru talep edip bizden ekmek istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç yatmasınlar sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar. Bunlar yağmurun hemen altından biten zehirli mantar gibiler. Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva atı şeklinde hafızalarımıza kazınmışlardır."

"Kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir"

Askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere Bahçeli, "Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir" diye yanıt verdi.

Türk cumhuriyetlelerine Karabağ sitemi

Azerbaycan'a destek çıkmayan Orta Asya Türk cumhuriyetlerine tepki gösteren Bahçeli, "Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu?" diye konuştu.

"KKTC'de esaret değil cesaret kazanmıştır"

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanmasına değinen Bahçeli, "KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır." dedi.