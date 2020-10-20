Erzurum'da baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü yetkililer numune aldı

"Çok sık geldiğim gölde ilk kez böyle bir olaya şahitlik ediyorum"

Ayvalı barajındaki suların çekilmesi ile göldeki oksijenin azaldığını ve bu yüzden balıkların gölün yüzeyine çıkabileceğini düşünen Fırat Aydın ise "Ben buraya gezmeye geldim. Çok sık geldiğim gölde ilk kez böyle bir olaya şahitlik ediyorum. Kimi suda oksijen azaldığı için kimi gölün dibinde bol miktarda yosun olduğu için balıkların yüzeyde durduğunu söylüyor. Kesin nedenini bilmiyoruz ama suyun yüzende kümeler halinde duran balıklar ilginç bir görüntü oluşturuyor" dedi.