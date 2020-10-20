Trendyol'da kredi kartı bilgileri çalındı mı? İddialara yanıt geldi

Türkiye'nin en çok kullanılan e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcıların kredi kart bilgilerinin hacklendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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Trendyol'da müşterilerin kredi kart bilgilerinin çalındığı iddiası e-ticaret sitesini kullanan vatandaşları tedirgin ederken şirketten açıklama geldi.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla gelen sorulara cevap veren Trendyol, herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, şöyle denildi:

Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.