Yunanistan hükümetinden skandal Türkiye mektubu! ABD, AB, BM... Her yere yolladılar

YUNANİSTAN, Avrupa Komisyonu'na AB-Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasını askıya alması için çağrı yaptı. Yunanistan hükümeti skandal çağrı için bütün diplomatik kanalları kullanmış durumda.

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Kathimerini gazetesinin devlet destekli ANA-MPA haber ajansına dayandırdığı habere göre Yunanistan yönetimi Avrupa Komisyonu'na AB-Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasını askıya alması için çağrıda bulundu. Yunan hükümeti bu skandal çağrıyı Ankara'nın 'devam eden provokasyonları' nedeniyle yaptığını açıkladı.

Yunanistan hükümeti Dışişleri bakanı Nikos Dendias'ın direktifiyle Türkiye aleyhtarı bir takım diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Tüm diplomatik kanallara mektup

Dendias'ın emriyle harekete geçen Yunanistan, aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimlere Türkiye'ye yönelik şikayet mektupları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi kurumlara Türkiye karşıtı açıklamalar göndererek bir dizi diplomatik adım attı.