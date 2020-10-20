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Üniversiteyi Türkiye'de okuyan Abdulkadir Muhammed Nur, Somali’de Adalet Bakanı oldu

ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'de Adalet Bakanı olarak atandı.

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Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı. Roble, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.

Somali'de yeni hükümet kuruldu

- Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi.

- Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti.

- Başbakan Roble tarafından açıklanan yeni kabine, 27 bakan, 17 devlet bakanı ve 26 bakan yardımcısından oluşuyor.

Adalet Bakanı olan Nur daha önce Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Somali İstihbarat Kurumu Başkanı ve Somali Meclis Başkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.

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