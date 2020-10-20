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Konya'da öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ardından Şeker'in ailesi karara itirazda bulunmuştu. Yeni gelişme olarak; öldürülen Özgür Duran'ın ailesi de Şeker'e verilen cezayı az bularak karara itirazda bulundu.

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Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, avukatları aracıyla Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına itirazda bulunmak üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, ''Karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız'' denildi. 

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, geçen cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi. Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için dün bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında, önce ömür boyu hapse çarptırıldı.

Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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