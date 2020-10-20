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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul ve Tekirdağ'da yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının Ege kolunun dirilik gösterdiğine dikkat çekerek, bunun İstanbul ve Tekirdağ kolunda deprem beklendiğini söyledi. Ercan, "Beklediğimiz deprem büyüklüğü yıkıcı bir büyüklükte olacaktır. Aşağı yukarı 6.3, 6.5., 7 arasında hatta 7.1'e kadar varan bir deprem üreterek bu kırığı ya tek parça ya da birkaç parça olarak kırarak boşaltacaktır." dedi.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının sınır tanımadığını ve Kuzey Marmara kolu İstanbul ile Tekirdağ'da deprem beklediklerini söyledi. Yunanistan Saros Körfezi Anadolu kırığında dirilik gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Ercan, "Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz. 

Bunun kırılmayan bölümü Kuzey Marmara kolu ki, burada İstanbul kolu ile Tekirdağ kolunda deprem bekliyoruz. Bütün odaklanmamız bu noktada.

Ancak Saros Körfezi'nden sonra Kuzey Anadolu kırığının Selanik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege kolu dirilik göstermektedir. Bunun üzerinde olan depremcik ile depremler düzgün bir sıralamayla Saros Körfezi'nden Gökçeada oradan Selanik, üç parmak yarım adaları önünden Eğriboz Adası'nın kuzeyinden Atina'ya doğru yönlenmektedir.

Bu kırıkta eğer o bölge bizde olsaydı siyasi olarak biz ona Kuzey Anadolu kırığının en batı kolu diyecektik. Şu anda Ege sularında Yunanistan içinde deprem olursa Selanik, Atina depremi diye geçecektir" dedi.

'Yıkıcı büyüklükte deprem'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu bölgede bekledikleri depremin yıkıcı büyüklüğünde olacağını belirterek, "Burada beklediğimiz deprem büyüklüğü yıkıcı bir büyüklükte olacaktır.

Aşağı yukarı 6.3, 6.5., 7 arasında hatta 7.1'e kadar varan bir deprem üreterek bu kırığı ya tek parça ya da birkaç parça olarak kırarak boşaltacaktır.


Tabi bu deprem Kuzey Marmara depremini tetikler mi? Yoksa Saros Körfezi gibi veya kolu gibi önceden mi kırılır bunu bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Kuzey Anadolu kırığının Kuzey Ege kolu deprem üretmek üzere gerginlik biriktirmektedir. Bunun boşalması durumunda tabi Dedeağaç, Selanik Batı Rumeli, İskeçe, Gümülcine, Kavala, Atina etkilenecektir. Türkiye kıyıların da ise Ege'ye bakan Edirne kıyıları yani Enez, Gelibolu, Çanakkale bunun yanı sıra Balıkesir kıyıları hatta İzmir olacak bu depremden etkilenmesi beklenir. Bu deprem için tarih veremeyiz" diye konuştu.

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