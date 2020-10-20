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Kütahya'da korkunç ölüm: Fleks makinesiyle boynunu kesti

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da iki çocuk babası Orhan Durmuş (54), tabela atölyesinde işçi olarak çalışıyordu. Talihsiz adam bir anlık dalgınlıkla fleks makinesiyle boynunu kesti. Komşu dükkanının 'iyi akşamlar' deyişine yanıt vermeyen Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, dün akşam Fuatpaşa Mahallesi Tabakhane Sokak'ta meydana geldi. Tabela atölyesinde işçi olan Orhan Durmuş'un kullandığı fleks makinesi, dikkatsizlik sonucu boynunu kesti. Durmuş kanlar içinde yere yığılırken, çevre esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmuş’un cenazesi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

'İyi akşamlar' dedi cevap gelmeyince...

Orhan Durmuş’un çalıştığı atölyenin bitişiğinde iş yeri bulunan Mesut Yılmaz, "Akşam olduğu için iş yerimi kapattığım sırada komşuma ‘iyi akşamlar’ dedim, cevap gelmedi. Tekrar ‘iyi akşamlar’ dedim. Yine cevap alamayınca, kapıdan yaklaşıp, baktım. Yerde kanlar içinde yatıyor. Sonra karşı komşuya ambulans yakın olduğu için çağırmasını söyledik. Ekipler geldi” dedi.

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