BIST 1.209
DOLAR 7,89
EURO 9,31
ALTIN 483,21
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bakan Karaismailoğlu: 17 yılda uçuş yapan sayısı yüzde 500'ü aşan artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, '2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500’ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye’nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.' dedi.

Abone ol

Bakan Karaismailoğlu: 2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500’ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye’nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul ve Tekirdağ'da yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor
Üniversiteyi Türkiye'de okuyan Abdulkadir Muhammed Nur, Somali’de Adalet Bakanı oldu
Kırmızı bültenle aranan terörist Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
Yunanistan hükümetinden skandal Türkiye mektubu! ABD, AB, BM... Her yere yolladılar
Bursa'da eski sevgilisi 'Türkiye'ye yayarım' deyip özel fotoğraflarını paylaştı 'hayatımı bitirdi'
Son dakika Yerli otomobil TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek imzalar atıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin hava durumu 15 günlük Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütahya'da korkunç ölüm: Fleks makinesiyle boynunu kesti
Eskişehir saatlik hava durumu son rapor fırtına geliyor
Konya'da öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz
Bolu haritalı hava durumu meteoroloji saatlik yeni veriler
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli Covid-19'a yakalandı
Yorumlar