Taksicilerden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Verilen sözler yerine getirilmedi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce vadedilen hiçbir sözün yerine getirilmediği ifade edildi.

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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilave taksi arzı çalışması konusunda basın açıklaması yaptı.

İTEO'nun Seyrantepe binasındaki basın açıklamasına, İTEO Başkanı Eyüp Aksu ve taksiciler katıldı. Toplantıda basın açıklamasını Aksu yaptı. Aksu, seçim öncesi kendilerine taksicilerin sorunlarının çözüleceğine dair sözler verildiğini belirterek, "Bildiğiniz üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesi esnaf odamızı ziyaret ettiğinde; 'İstanbul taksicilerinin İBB'de bir masası olacak, bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacağız ve ortak akılla çözeceğiz' diye vaatte bulunmuştu. Yine seçim öncesi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,"Belediye de olsa, hükümet de olsa, hakkınızı yedirmeyin. Sizin tek varlığınız ve tazminat hakkınız plakalarınız. Bu plakalar sizin hayat garantiniz sakın kimseye yedirmeyiniz" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bırakın seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeyi, iki kez UKOME'ye getirdiği ve reddedilen İBB'nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirmeye devam ediyor.

''Kimse ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin''

Bugün bu saate Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde, UKOME'den iki kez reddedilmiş bir sistemin tanıtımını yapmasının amacı, kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafının üzerinde olumsuz algı yaratmaktan başka bir şey değildir. Ticari taksi plakaları 1986 yılında, 10553 sayılı bakanlar kurulu kararına göre, bedel karşılığı ihale yoluyla süresiz çalıştırmak amacıyla verilmiş ve müktesep bir haktır. UKOME kararlarının yargıdan dönme nedenlerinin başında 'müktesep haklara dokunduğunda/korunmadığında iptal edilir' gerekçesi gelmektedir. Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin. Sayın İmamoğlu, teknoloji diyor ama mevcut taksicilere bu desteği vermemesi bir yana, bizim yapmamıza dahi izin vermiyor. İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değil, mevcut taksilere teknoloji desteği verilip, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimlerinin tekrar başlatılması ve İstanbul halkına, ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil gibi eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet vermek olmalıdır" dedi.

"Böyle bir projeye onay vermemizde mümkün değildir''

Aksu, korsan taşımacılığa da dikkat çekerek, "Ayrıca bir yandan korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışması da bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kaybı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Sayın İmamoğlu 'biz meslek temsilcileri ile anlaştık' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemizde mümkün değildir.

''Bu akıl alır bir şey değildir''

Sayın İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. İstanbul da her 100 dakikanın 76 dakikası trafikte beklemekle geçiyor. Trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sistemine geçilmeden ve korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel ve saha çalışması yapılmadan, taksi sayısının arttırılması asla doğru değildir. İBB tarafında bir üniversiteye yaptırılan çalışmada İstanbul'un 43 bin taksiye ihtiyacı olduğu söylenmektedir. Bu akıl alır bir şey değildir. İstanbul'un ilave taksiye değil, dijital donanımlı, taksi ve eğitimli taksiciye ihtiyacı vardır. Bu sebeple bizlere yapılmak istenen algı oyununa dâhil olmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.